Rompe tibia e perone a ragazza, arrestato.

Milano 20 febbraio – Un marocchino di 30 anni è stato arrestato dalla polizia per lesioni gravi dopo aver rotto tibia e perone a una connazionale di 24 anni durante un’aggressione avvenuta in via Comacchio, a Milano. Secondo quanto ricostruito dalla questura, i due si sono conosciuti nei giorni scorsi tramite un social network e la ragazza ha accettato l’invito a casa del 30enne. Si è presentata assieme a un’amica e hanno trascorso la serata a casa dell’uomo, in via Bessarione, consumando alcol e cocaina. L’indomani il marocchino ha tentato un approccio sessuale ma la ragazza si è rifiutata ed è scappata dall’appartamento. Una volta in strada, dopo poche centinaia di metri, è stata picchiata con calci e pugni dal connazionale che le ha fratturato la tibia e il perone della gamba sinistra. La polizia lo ha arrestato poco dopo mentre la ferita è stata trasportata in ospedale con una lunga prognosi.(Ansa)