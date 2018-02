International Fashion Night Out II edizione

Milano 20 Febbraio – E’ iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione dell’International Fashion Week Night Out, evento dedicato sia ai fashion designer emergenti che con brand già avviati e che desiderano farsi conoscere sul mercato italiano ed estero.

Per la prossima Milano Fashion Week, che si terrà dal 20 al 27 Febbraio 2018, l’IFWNO verrà presentato sabato 24 Febbraio, presso il Le Banque in Via Bassano Porrone, a pochi passi dal Duomo e dal teatro della Scala e come la prima edizione, vedrà in passerella brand internazionali provenienti dalla Corea del Sud, dalla Cina, dall’Italia e da Israele, ognuno dei quali con la sua originalità e interpretazione dell’eleganza femminile.

Sempre col patrocinio della Camera Helvetica della Moda, l’International Fashion Week Night Out, sarà un punto di partenza per i designer partecipanti per conoscere professionisti del settore moda: buyer, giornalisti e blogger che saranno loro d’aiuto per aprirsi al mercato italiano ed europeo.

Il successo della prima ha fatto in modo che per la seconda edizione si proponessero numerosi fashion designers, pertanto si è dovuto procedere con una selezione che ha guardato il business plan delle aziende richiedenti, scegliendo ovviamente coloro che hanno dimostrato una reale predisposizione a far crescere il loro brand e tralasciando altri fashion designer che non hanno sviluppato un’effettiva intenzione di impegnarsi nel settore da essi stessi scelto. Ruolo importante per la selezione dei designer ha giocato anche la partecipazione ad altri eventi, scartando a priori coloro che in passato hanno sfilato o esposto in kermesse che non badano alle esigenze di mercato né dal punto di vista del marketing, né per quanto concerne la visibilità; eventi fini a se stessi che hanno dimostrato che i fashion designer che vi hanno partecipato, e quindi “scartati” dall’IFWNO, sono privi di un progetto di crescita professionale e difficilmente potranno creare un vero brand che possa affermarsi sul mercato della moda.

L’International Fashion Week Night Out è aperto solo ai fashion designers che vogliano realmente creare un brand, un’immagine ed inserirsi sul mercato della moda.

Nella prossima edizione dell’IFWNO vedremo sfilare Montevarchi, brand coreano creato da Monica Koh che produce abiti di alta sartoria ed eleganza; YannY, start up cinese che debutterà in passerella con una collezione ispirata al bon ton degli anni ’50; Jaison Brown, giovane fashion designer italiano di origine indiana che proporrà capi di gran classe che si ispirano alla magia di Venezia e Arnel, della designer israeliana Arnel Efrat.