Essere diversi per sentirsi unici: un tatuaggio è una moda che affascina

Milano 20 Febbraio – Riscoperto di recente, il tatuaggio è un’arte antica che arrivò in Europa con il Principe indigeno Omai che James Cook portò con sè al rientro dal viaggio nell’Oceano Pacifico. In origine aveva un significato iniziatico e trasgressivo, oggi è piuttosto una moda e un modo per sentirsi unici e rendere visibili anche i sentimenti più intimi.

Chi si fa eseguire un tatuaggio – oltre che per distinguersi – lo fa per ricordare un momento significativo della propria esistenza, felice o triste o anche per motivi più leggeri e frivoli. Tanti sono i tatuaggi ma ognuno ha un preciso significato: etnico, simbolico, religioso, vendicativo, d’amore, di bellezza. Si può ricorrere a disegni o simboli famosi o crearne uno ‘su misura’ con il proprio stile, umore o desiderio.

Tatuaggi Milano: per chi predilige un tatuaggio personalizzato, il luogo d’elezione è il Ligera ink (via Jacopo Palma, 5). Un’atmosfera emozionale che rievoca luoghi e pathos della Mala milanese (la Ligera, appunto) che imperversò in città dall’inizio del secolo scorso fino agli anni ’70, prima che fosse soppiantata da cellule fedeli alle famiglie siciliane, alle ‘ndrine calabresi ed ai clan camorristi. Il suo tratto distintivo era il forte radicamento nei quartieri popolari, dove i banditi erano considerati quasi eroi e che spesso diventavano protagonisti di ballate popolari. Al Ligera Ink, dove nulla è lasciato all’improvvisazione, ci si trova immersi in un ambiente connotato da tinte forti, calde, psichedeliche, arredamento “space age”, locandine originali dei polizieschi anni ’70, vinile e si esplora la cultura del tatuaggio applicata agli usi e costumi italiani.

Migliori tatuatori a Milano: clienti eterogenei, alla ricerca di originalità, igiene e precisione, già esperti o neofiti, prediligono questo studio nella zona Nord Ovest di Milano dove eseguono le loro ‘opere d’arte’ tatuatori competenti, cordiali, ognuno esperto in in un particolare stile di tatuaggio: giapponese, cartoon, tradizionale, blackwork. Questi artisti sono in grado di soddisfare qualsiasi richiesta e di riprodurre qualunque segno si desideri imprimere nel proprio corpo. Per professionalità, cura del progetto fin nei minimi dettagli a iniziare dall’appuntamento preliminare, alla ricerca del disegno o del simbolo più originale, fino alla realizzazione finale, per l’igiene impeccabile di ogni ambiente, per l’uso di attrezzature monouso, per la scelta e la varietà dei pigmenti tutti rigorosamente a norma di legge.

Ligera Ink, oltre a tatuaggi di ogni tipo e colore, esegue trucco permanente e piercing, seguendo le più ferree norme igieniche e le mode più cool. Per mettersi in contatto con i tatuatori l’email è info@ligerink.it; l’orario giornaliero va dalle 11.00 alle 19.00 dalla domenica al venerdì.