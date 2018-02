50enne muore davanti a moglie e figlio in incidente stradale

Milano 19 febbraio – Un uomo di 50 anni è morto in un incidente stradale avvenuto domenica a mezzogiorno a Brusaporto (Bergamo), sulla strada provinciale. Due le auto coinvolte nello schianto, tra cui quella guidata dal cinquantenne, che è morto subito dopo a causa delle gravi ferite riportate. Tre altri occupanti sono rimasti feriti, in condizioni non gravi. Sul posto i carabinieri di Seriate e la polizia locale dei Colli con due squadre dei vigili del fuoco: le auto coinvolte sono un’Audi A3 dove viaggiava un uomo e una Ford Fiesta guidata dal cinquantenne accompagnato dalla moglie e dal figlio.(Ansa)