Milano 18 Febbraio – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – SENZA TITOLO 2005 – JANNIS KOUNELLIS IN STATALE.

Sarà esposta al pubblico nella sede centrale della Statale l’imponente opera di Jannis Kounellis, uno dei maggiori artisti del Novecento e tra i massimi rappresentanti dell’Arte Povera.

L’opera è stata concessa in comodato gratuitoall’Ateneo dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro

Inaugurazione: lunedì 19 febbraio ore 17.30

Dal 20 febbraio, la sede centrale dell’Ateneo di via Festa del Perdono 3 ospiterà l’opera Senza titolo (2005) di Jannis Kounellis (1936-2017), concessa in comodato gratuito alla Statale dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro, che nel 2006 invitò l’artista ad allestire nel proprio spazio espositivo di Via Solari 35, la grande mostra intitolata “Atto unico”, curata da Bruno Corà.

Senza titolo si presenta come una lunga putrella di ferro, montata in verticale, che occupa in altezza tutto lo spazio, dal pavimento al soffitto. Sulla sua sommità è adagiata una grande risma di fogli da disegno che piegandosi naturalmente verso il basso forma una sorta di capitello. Il ferro, come materiale grezzo e industriale e la struttura della putrella, come elemento che evoca la costruttività, ricorrono spesso nel lavoro di Kounellis, mentre i fogli da disegno rimandano all’attività tradizionale dell’artista. Realizzata per gli spazi della prima sede della Fondazione Pomodoro e alta 540 cm, l’opera si inserisce nell’architettura del nuovo spazio che la ospiterà in Statale, progettato da Piero Portaluppi nei primi anni Cinquanta. L’opera di Kounellis si aggiunge alle importanti testimonianze di arte del Novecento (da Wildt a Fontana) presenti nella sede centrale dell’Università e va ad arricchire la collezione permanente d’arte contemporanea avviata grazie al progetto La Statale Arte, che comprende i lavori di Nanda Vigo, Mikhail Ohanjanian e Paolo Icaro – il cui intervento è attualmente in corso – e che nasce per valorizzare la suggestione del colloquio tra la monumentalità dell’architettura della Ca’ Granda e le interpretazioni del presente, favorendo la più ampia diffusione dell’esperienza artistica.

Questa iniziativa rappresenta una tappa fondamentale dell’attività della Fondazione Arnaldo Pomodoro per far conoscere la propria collezione al di fuori degli spazi museali e dei luoghi solitamente adibiti a esposizioni d’arte, per rendere patrimonio di tutti l’arte contemporanea.

All’inaugurazione seguirà, in Aula Magna, la proiezione del film Atto unico di Jannis Kounellis, girato da Ermanno Olmi durante l’allestimento della mostra del 2006. Al termine interverranno Arnaldo Pomodoro e i professori Raffaele De Berti e Giorgio Zanchetti.

Università Statale Via Festa del Perdono 7 Ritrovo nell’ Atrio dell’Aula Magna