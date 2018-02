Valanga sulla Grignetta, morti due alpinisti. Si cerca un disperso

Milano 17 febbraio – Una valanga che si è staccata dal monte Grignetta, a Nord di Lecco, ha travolto e ucciso due tecnici del Soccorso Alpino. Una terza persona sarebbe dispersa. Partecipano alle ricerche Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, forze dell’Ordine e sanitari. Presente un’eliambulanza e l’elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Varese. La valanga si è staccata dalla Grignetta, montagna del gruppo delle Grigne nel territorio di Lecco. Il distacco di neve si sarebbe verificato sul versante della Grignetta (2.177 metri) che si affaccia sul comune di Primaluna. Gli alpinisti sarebbero rimasti intrappolati dal distacco di neve mentre stavano risalendo il Canale del Sasso Incastrato, sul versante valsassinese della montagna. Erano tecnici del Soccorso Alpino i due morti travolti dalla valanga Ezio Artusi e Giovanni Giarletta, “erano da anni” in forza al Soccorso Alpino della Lombardia e avevano alle spalle “numerosissimi interventi di soccorso”. Lo afferma il Soccorso Alpino sottolineando che “l’intero Corpo piange due amici”.

Il Corpo, inoltre, “si stringe con forza alle famiglie e agli amici dei nostri due uomini” che hanno perso la vita. Artusi, che era originario di Introbio, e Giarletta, di Lecco, sono morti “mentre erano impegnati in un’escursione personale”: sono stati “travolti e uccisi – dice ancora il Soccorso Alpino – da una placca di neve insidiosa”. Ezio Artusi e Giovanni Giarletta, i due tecnici del soccorso alpino morti nel pomeriggio sotto una valanga in provincia di Lecco, erano “esperti alpinisti, molto attivi all’interno della loro Stazione”. Lo afferma il Soccorso Alpino Lombardo. “Su di loro si poteva sempre contare – dicono i colleghi -: non abbiamo avuto il tempo di ringraziarli di tutto”. Le vittime della Grignetta appartenevano alla XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino lombardo e da anni erano soccorritori effettivi e tecnici di soccorso del Cnsas.(Ansa)