Una grande mostra sul Made in Italy e 64 sfilate danno il via alla Settimana della moda 2018

Milano 17 Febbraio – Milano Moda Donna fall/winter 2018/19 in programma dal 20 al 26 febbraio prevede 64 sfilate (tre doppie), 92 presentazioni, tre presentazioni su appuntamento e 18 eventi in calendario, per un totale di 156 collezioni. Un’edizione ricca di novità, con Moncler che aprirà ufficialmente la settimana della moda, Tommy Hilfiger che ha scelto il capoluogo lombardo come quarta tappa del suo #TOMMYNOW, e che per la prima volta vede in calendario Erika Cavallini, Francesca Liberatore e Christian Pellizzari. Questi ultimi due sfileranno grazie al supporto della Camera Nazionale della Moda Italiana, come anche Angel Chen, Brognano, Lucio Vanotti, Ricostru e Ujoh. In questa stagione torna in calendario Emilio Pucci. Fa il suo ingressoTiziano Guardini, vincitore del premio “Franca Sozzani GCC Award for Best Emerging Designer” al Green Carpet Fashion Awards Italia 2017 che presenterà la sua collezione nello Spazio Cavallerizze grazie al supporto di CNMI.

La Camera Nazionale della Moda Italiana, per i sessant’anni dalla fondazione, celebra l’importanza e il valore della moda italiana con la mostra “ITALIANA. L’Italia vista dalla moda 1971-2001”. L’inaugurazione il 21 febbraio aprirà la settimana della moda di Milano. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 6 maggio 2018 e l’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a CNMI Fashion Trust. “ITALIANA” è stata realizzata con il main partner Yoox-Net-A-Porter, con la collaborazione di Pomellato e dei manichini di La Rosa.

La Sala Cariatidi di Palazzo Reale sarà una delle location protagoniste di Milano Moda Donna insieme al Padiglione Visconti in Via Tortona 58 e allo Spazio Cavallerizze, parte integrante del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Lo Spazio Cavallerizze, nuovo Fashion Hub di Milano Moda Donna, riunirà in unico spazio: vip lounge, sala stampa e il Fashion Hub Market. Il progetto CNMI a sostegno dei giovani talenti presenterà 14 designer e ospiterà un cocktail celebrativo, venerdì 23 febbraio.

Rinnovata la collaborazione con Ordre, piattaforma b2b online per l’industria del ready to wear ed alto pret a porter. I designer del Fashion Hub Market faranno parte della piattaforma online per un’intera stagione e uno o due designer selezionati da Ordre e CNMI avranno l’occasione di rimanere nello showroom virtuale per un anno intero.

La Fashion Week potrà essere seguita live sul website milanomodadonna.it con streaming delle sfilate, video e fotogallery delle collezioni, attraverso l’App di CNMI e sui profili social Instagram (@cameramoda), Facebook, Twitter con ag¬giornamenti in tempo reale sugli eventi. Video delle sfilate e contenuti speciali saranno trasmessi anche sul maxischermo in Via Croce Rossa.