Lodi, badante albanese uccisa, arrestato 64enne

Milano 17 febbraio – C’è un arresto per l’omicidio di Kruja Lavdije, badante albanese di 40 anni uccisa con un colpo di pistola alla testa e trovata morta nel Po, nel giugno di due anni fa, nei pressi di una diga in località Isola Serafini del comune di Monticelli d’Ongina (Piacenza). I carabinieri di Stradella (Pavia) hanno arrestato Franco Vignati un pensionato italiano di 64 anni, residente a Chignolo Po (Pavia). La vittima risiedeva a Miradolo Terme (Pavia) ed era madre di un figlio all’epoca 12enne. A far scattare le indagini della procura di Lodi era stata la scomparsa, nel maggio 2016, della donna, poi trovata morta, che aveva chiuso una relazione con il pensionato pochi mesi prima. E’ stata “una vera e propria esecuzione” ha detto il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro. (Ansa)