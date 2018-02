Linate: chiedeva soldi per far dormire clochard, catturato in Bulgaria

Milano 17 Febbraio – E’ stato catturato in Bulgaria ed estradato in Italia Ivan Alexandrov Angelov, il bulgaro di 46 anni che assieme a due donne connazionali imponeva il pizzo ai senzatetto che volevano dormire all’interno dell’aeroporto di Linate, a Milano. Angelov era l’ultimo componente ancora libero della banda smantellata dalla polizia nelle scorse settimane.

All’inizio di gennaio, la Squadra Mobile aveva già arrestato Silvia Dimitrova, bulgara di 27 anni con diversi precedenti, e Maria Cerkezova, connazionale incensurata di 55 anni.

Per dormire all’interno dell’aeroporto, i tre facevano pagare ai clochard dai 10 ai 50 euro. Le indagini degli investigatori diretti da Lorenzo Bucossi erano iniziate in seguito a un servizio di Striscia la Notizia in onda nel gennaio dell’anno scorso. L’inviato del tg satirico aveva filmato la consegna di coperte ai senzatetto, cui veniva imposta la ‘tassa’ per dormire al coperto. Per costringerli a pagare, i senzatetto venivano minacciati, anche se non sono emersi episodi violenti. (Ansa)