I supermercati tedeschi ALDI apriranno 45 punti vendita in Italia

Milano 17 Febbraio – La multinazionale tedesca della grande distribuzione Aldi, aprirà il primo marzo i suoi primi 10 negozi in Lombardia e nel Nord Est e punta a 45 punti vendita nel Nord Italia entro la fine dell’anno. Sono già stati assunti 880 collaboratori e la prospettiva è di arrivare a oltre 1.500 assunzioni entro la fine dell’anno.

Il gruppo conta più di 5.900 punti vendita in 11 Paesi. L’Italia è proprio l’undicesimo paese in cui il gruppo, nato da un piccolo negozio di alimentari di Essen oltre un secolo fa, ha aperto i suoi punti vendita. La sede operativa di Aldi in Italia si trova a Verona e il centro di distribuzione a Oppeano, sempre in provincia di Verona. In Italia apre a Bagnolo Mella (Brescia), Cantù (Como), Castellanza (Varese), Curno (Bergamo), Peschiera (Verona), Piacenza, Rovereto, San Donà di Piave, Spilimbergo (Pordenone), Trento.

Si presenta puntando sul rispetto della cultura enogastronomica italiana. L’assortimento alimentare appositamente pensato per la clientela italiana è composto per il 75% da prodotti di fornitori locali. Oltre ad avere un forte legame con il territorio e con le eccellenze italiane, l’offerta commerciale di Aldi ha oltre 100 referenze tra frutta e verdura, e l’85% delle linee è a proprio marchio. «Siamo orgogliosi di entrare in un mercato rinomato nel mondo per la sua ineguagliabile cultura enogastronomica» ha detto Michael Veiser, managing director di Aldi, nella conferenza stampa di presentazione svoltasi a Castellanza.