Carnevale a Milano: cosa fare con i bambini

Milano 17 Febbraio – In occasione del Carnevale Ambrosiano 2018, i municipi di Milano presentano diverse attività per i più piccoli: si va dai laboratori agli spettacoli di burattini, passando per le festicciole a tema. Ecco gli appuntamenti previsti in ogni zona.

Municipio 1

Sabato 17 febbraio i bambini sono invitati a Palazzo Marino per prendere parte all’atélier che permetterà di far ormeggiare un galeone piratesco al Centro di Aggregazione Multifunzionale Scaldasole e animerà il Centro di Aggregazione Multifunzionale Garibaldi con creature notturne. A Brera, poi, a partire dalle 14 sono in programma giochi, bolle di sapone e animazione.

Municipio 2

Sabato 17 febbraio, dalle 10:30, esibizioni, maschere e racconti di Carnevale intratterranno i più piccoli e non solo

Municipio 4

Nei giorni che precedono il Sabato Grasso, al Parco Trapezio, ai giardini ‘La Buca’ e al giardino delle Culture sono state proposte diverse iniziative per i bambini, che il 17 febbraio, poi, saranno coinvolti in un concorso di maschere tradizionali, con assegnazione finale di piccoli premi, e in attività di animazione

Municipio 5

Sabato 17 febbraio, poi, prenderanno vita due sfilate in maschera, tra giochi, balli e merende

Municipio 6

Con Carnevale in Barona, il 17 febbraio si sfilerà in corteo per le vie dei quartiere. Ad animare il corteo le danze e i balli di Murga, il teatro di strada argentino

Municipio 7

Sabato 17 sono in programma sfilate e carri

Municipio 9

Nel pomeriggio, le vie del quartiere Niguarda vengono animate dai bambini con i loro travestimenti, che, scrivono gli organizzatori di Ascoart, “accompagnati dai genitori, andranno alla ricerca dei negozi aderenti all’iniziativa per ricevere un timbrino da apporre alla propria ‘fidaty card’, la quale una volta riempita dà diritto a una merenda nello spazio privato di via Val di Ledro, dove lo stand di Ascoart sarà pronto ad accogliere grandi e piccini con musica e coriandoli”. (Milano Today)