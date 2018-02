Scolpire il Cielo alla Scuola della Cattedrale

Milano 16 febbraio – L’arte della replica delle sculture – Il Cantiere Marmisti del Duomo . Chiesa di San Gottardo in Corte lunedì 19 febbraio alle 18.30 Ingresso libero con prenotazione, fino ad esaurimento posti, a partire dalle ore 18.00

La Scuola della Cattedrale propone un nuovo singolare appuntamento dedicato alla tradizione e all’arte della replica delle sculture marmoree del Duomo, prendendo spunto dalla pubblicazione del volume: Scolpire il Cielo di Nicola Gagliardi (Edizioni Et, Milano 2017).

La Cattedrale è un cantiere perenne che necessita di cura ed attenzione continua. La metodologia operativa che guida gli interventi di conservazione e restauro ha l’obiettivo di conservarne il suo linguaggio artistico e di custodire il significato religioso, morale, ed emotivo di cui il Duomo, fin dalla sua nascita, dà testimonianza.

L’arte della duplicazione è una missione impegnativa che richiede profonda dedizione: l’artista deve andare alla ricerca dell’anima della scultura, accantonando la propria creatività autonoma, scavando negli archivi, per creare una nuova opera d’arte, non una mera copia o un calco. Le repliche consentono di “resuscitare” le sculture corrose dal tempo, dall’inquinamento e spesso mancanti di parti. Con il lavoro del Cantiere Marmisti statue, doccioni, capitelli, fiocchi, rinascono a nuova vita, rimanendo testimoni di un immenso patrimonio simbolico senza confini di tempo.

Il Maestro Gagliardi collabora fin dal 1984 con la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano replicando opere scultoree con la tecnica dell’appuntatura. Nel volume Scolpire il Cielo sono stati catalogati tutti i suoi lavori con i quali ha contribuito a mantenere vivo il meraviglioso “archivio di pietra” che la Cattedrale, legame tra la terra e il Cielo, rappresenta.

L’evento, introdotto e coordinato da Armando Torno, si terrà presso la Chiesa di San Gottardo in Corte (Via Pecorari, 2), e vedrà gli interventi di Mons. Gianantonio Borgonovo, di Nicola Gagliardi, scultore, di Alberto Artioli, già Soprintendente per i Beni Architettonici di Milano, di Maddalena Peschiera, Archivista della Veneranda Fabbrica del Duomo, e di Francesco Canali, Direttore Lavori della Veneranda Fabbrica del Duomo.