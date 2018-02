Grande festa di Carnevale a Piazza Portello

Milano 16 Febbraio – Una giornata dedicata a tutti i bambini travestimenti, baby dance e esibizioni di giocoleria

Sabato 17 febbraio, dalle ore 15.30 Piazza Portello, zona Viale Certosa-Piazzale Accursio, si anima con una grande festa di Carnevale dedicata a tutti i bambini.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, ci saranno tante attività di animazione e intrattenimento: le esibizioni di giocoleria lasceranno i piccoli ospiti a bocca aperta, i truccabimbi li trasformeranno in splendide principesse o intrepidi supereroi, e tutti potranno ballare in simpatiche sessioni di baby dance.

Inoltre, tutti potranno assistere alle mirabolanti performance del gruppo di acrobatica “experience” e della coppia di Danza Aerea della compagnia famosa a livello internazionale “Liberi di…”.

Una giornata all’insegna del divertimento per festeggiare la ricorrenza più gioiosa e divertente dell’anno tra coriandoli, stelle filanti e maschere. Un appuntamento da non perdere per grandi e piccini, per trascorrere la festa più colorata dell’anno in compagnia di amici e familiari.

Piazza Portello è situata nell’area milanese storicamente occupata dall’Alfa Romeo, dove è stato realizzato un vero e proprio quartiere metropolitano. Accanto alle consuete attività commerciali, affiancate in questo caso anche da attività artigianali, ci sono una zona uffici, una residenziale e un parco di ben 80.000 metri quadrati. Sulla piazza, nell’insediamento commerciale progettato dallo Studio Valle e caratterizzato dalla grande “vela” di alluminio dalla linea avveniristica che sancisce l’accesso alla “città shopping”, si affacciano più di 50 negozi: Iper Portello, H&M, Zara, la Feltrinelli Village, Darty, Ristò e i più noti brand di moda, tempo libero, cultura e ristorazione.