Trezzano sul Naviglio: seconda edizione di “Mattoncinando al Centro!”, mostra delle creazioni di LEGO® il 24 e 25 febbraio presso il Centro Socio Culturale

Milano 15 febbraio – Al via la seconda edizione di “Mattoncinando al Centro!” Dopo il grande successo dell’edizione 2017 (circa duemila persone in 2 giorni) torna, il prossimo week-end del 24 e 25 febbraio prossimo a Trezzano sul Naviglio (comune alle porte di Milano), una bellissima esposizione di mattoncini LEGO® dal titolo “Mattoncinando al Centro!”. Location della esposizione sarà il Centro Socio Culturale (Via Manzoni, 10), la mostra è adatta a tutte le età. La Pro Loco, in collaborazione con Brianza Lego User Group e con il patrocinio del Comune di Trezzano sul Naviglio, ha realizzato quello che tutti hanno sempre sognato di poter vedere: migliaia di lego assemblati con creatività e fantasia. Potrete ammirare opere uniche: una vera esplosione di colori, un omaggio al mattoncino più famoso del mondo!

Fra le novità di questa edizione 2018 avremo sicuramente alcuni modelli Technic di Formula1 d’epoca di RoscoPC, un grande diorama cittadino con palazzi e treni in movimento, un’area dedicata a creazioni che omaggiano alcuni miti del cinema, alcune creazioni del socio più giovane di BrianzaLUG, ovvero una bimba di 6 anni che per la prima volta espone le sue costruzioni, le creazioni Technic alternative (creazioni realizzate utilizzando gli elementi presenti in un certo set per realizzare tutt’altro rispetto al set stesso), decine di repliche di Muscle Car americane o di vetture protagoniste di film e serie TV (come il mitico Generale Lee della serie TV “Duke of Hazzard”), scene da “Pirati dei Caraibi” e camion gru e autotreni di vario tipo. Infine Francesco Frangioja sarà presente con materiale legato al primo libro – Il mastro costruttore Lego- e creazioni provenienti dal secondo libro, che vedrà il suo debutto proprio durante la mostra trezzanese (sarà però in uscita in libreria solo a partire da maggio). Inoltre, nell’area gioco situata alla fine della mostra i visitatori potranno dare libero sfogo alla propria creatività divertendosi con i mattoncini LEGO® messi a loro disposizione. L’iniziativa è a ingresso libero.

Infoline: prolocotrezzano@gmail.com15

Facebook: facebook.com/prolocotrezzanosulnaviglio facebook.com/brianzalug