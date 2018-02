Abusi su un disabile psichico, arrestato pachistano

Milano 15 febbraio – Un pachistano di 38 anni, in Italia da oltre dieci e residente a Cologno al Serio, è stato arrestato dai carabinieri di Treviglio su esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Bergamo per violenza sessuale nei confronti di un trentenne disabile psichico.

Il pachistano, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe approfittato proprio delle sue condizioni per mettere in atto gli abusi. Il giovane si è poi confidato con un amico, che ha fatto partire l’indagine. Trasportato successivamente in ospedale a Treviglio, i primi accertamenti compiuti dai sanitari hanno permesso di confermare l’avvenuta violenza sessuale ai danni del trentenne. (Ansa)