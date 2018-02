Teatro Carcano MADDALENA CRIPPA – PENELOPE (Canto XXII)

Milano 12 Febbraio – Secondo appuntamento con il progetto di SERGIO MAIFREDI ODISSEA UN RACCONTO MEDITERRANEO – Lunedì 12 febbraio ore 20,30

Maddalena Crippa affronterà il Canto XXIII – Penelope. Il ciclo “Odissea un racconto mediterraneo” proseguirà il 5 marzo con Piergiorgio Odifreddi e “Il problema dei buoi di Archimede” (canto XII), per chiudersi il 9 aprile con Tullio Solenghi impegnato in “Odisseo e Penelope” (canto XIX). Maifredi per realizzare questo progetto si è avvalso della consulenza letteraria di Giorgio Ieranò, docente di lingua e letteratura greca all’Università di Trento e autore del fortunato “Gli eroi della guerra di Troia” (Sonzogno, 2015) e Matteo Nucci, giornalista di “Repubblica” autore del saggio “Le lacrime degli eroi” come del romanzo “È giusto obbedire alla notte” (Ponte alle Grazie, 2017), finalista al Premio Strega 2017. Sul sito www.teatropubblicoligure.it sono disponibili ulteriori informazioni e aggiornamenti.

Penelope è il doppio femminile di Odisseo. Anche lei, con un’astuzia, sta ritardando il tempo in cui cedere ed andare in sposa di uno dei Proci che assediano la sua reggia. E con astuzia non accetterà d’istinto il suo sposo che ritorna dopo dieci anni di guerra e dieci anni di mare, lo metterà alla prova: chiederà alle ancelle di spostare dalla stanza degli sposi il letto, quel letto che Odisseo aveva intagliato in un tronco d’ulivo radicato a terra. Odisseo a quel punto le rivelerà il segreto che il letto custodisce e le darà quindi prova certa di essere lo sposo atteso da vent’anni.

L’Odissea è la prima fiction a episodi. I racconti vivono assoluti; il “montaggio” avviene nella testa dello spettatore che può conoscere o ignorare gli episodi precedenti. Così come Odissea – Un racconto mediterraneo è una rotta, la rotta di Odisseo, ed è la rotta che unisce le sponde del mediterraneo da Est a Ovest da Nord a Sud, l’Odissea omerica è un arco che scavalca le epoche; è la classicità e al tempo stesso la modernità; inventa il flash back tremila anni prima del cinema americano, cala Odisseo all’Inferno duemila anni prima di Dante.