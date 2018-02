Qualche idea per festeggiare San Valentino a Milano

Milano 12 Febbraio – Al Base di via Borgognone 34, fino a mercoledì 14 febbraio, si terrà Il Festival dell’Amore con musica, letture e talk, film, installazioni, riti d’amore, party. Artisti, filosofi, musicisti e pubblico racconteranno storie sul palcoscenico che diverrà un luogo dove dichiararsi, celebrare unioni e giocare con l’amore. Si potrà avere la possibilità di diventare parte di una video-installazione interattiva o partecipare ad una cena per due nel giorno di San Valentino raccontando in un video di tre minuti altrettanti motivi per amare, video che va caricato sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram (@ilfestivaldellamore) con l’hastagh #3motiviperamare. Chi non ha dimestichezza con Internet, potrà scrivere una lettera, una dichiarazione, una storia d’amore, raccontarla o farla leggere da un interprete speciale sul palco.

Il Museo Interattivo del Cinema prevede una giornata con tanti film. Si inizia con Jack e la meccanica del cuore, un gioiello d’animazioneche racconta la storia del piccolo Jack, vero eroe romantico, nato con il cuore di ghiaccio. Le relazioni pericolose di Stephen Frears, tratto del celebre romanzo epistolare di Chordelos de Laclos, film con attori quali Michelle Pfeiffer, Glenn Close, John Malkovich, Uma Thurman e Keanu Reeves. Il programma si conclude alle 20.30, con The Big Sick (2017) di Michael Showalter, originale, romantica commedia con la particolarità che gli attori protagonisti sono gli sceneggiatori del film e una coppia nella vita vera. Alle 15.30 e alle 17.30 saranno effettuate visite speciali al percorso multimediale “Kiss me film”, dedicato alla pellicole più romantiche allestito nell’Archivio Storico dei Film. Il percorso è visitabile su prenotazione obbligatoria telefonando allo 02/87242114.

Bialetti, in collaborazione con Lindt, organizza la Festa del Caffè e del Cioccolato, un evento che animerà fino al 20 febbraio i Bialetti Store, in una combinazione di profumi e sapori. Degustazione gratuita, con possibilità di assaporare la gamma delle miscele in capsula I Caffè d’Italia Bialetti.

Per gli amanti degli spettacoli, al Teatro Nuovo va in scena ‘Hairspray’, ambientato a Baltimora nei primi anni ‘60, nel bel mezzo del conflitto tra conservatori e progressisti. Musica e coreografie accompagnano lo spirito di ribellione.

Al Teatro Manzoni ‘Due’, una commedia con Raoul Bova e la bravissima Chiara Francini che, intorno ad un letto, portano sul palco la vita di coppia fra passato e futuro.

Al Nazionale ‘Mary Poppins’, la storia della tata più famosa. Il musical è tratto dal film Disney e le coreografie faranno ballare e cantare anche gli spettatori. Per i più romantici, al Ciak, il classico ‘Romeo e Giulietta’.

Fino al 14 febbraio il consorzio Vialedeimille vende prodotti e servizi dell’economia carceraria: fiori e workshop gratuiti per imparare a usarli in composizioni a effetto, grembiuli e set per la tavola con la scritta ‘In amore fine pena mai’, pane fresco a forma di cuore, cartoline tessili, cioccolata e biscotti. Il consorzio è stato fondato da cooperative sociali che lavorano nelle carceri lombarde di San Vittore, Milano-Opera, Bollate, Monza e che impiegano oltre 100 persone detenute in carcere.

Un San Valentino all’insegna di Wolfgang Amadeus Mozart, proposto dai Dortmunder Philharmoniker nel Conservatorio Verdi. In programma due opere giovanili, l’Ouverture dell’opera giocosa “La Finta Giardiniera” e il Concerto per violino n. 5 in la maggiore affidato al violinista milanese Edoardo Zosi che ritrova in questa occasione il direttore Gabriel Feltz con cui ha collaborato. A conclusione la Sinfonia K 551, culmine della produzione sinfonica di Mozart. Inizio del concerto alle ore 21.