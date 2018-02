Presto un Ostello a capsule in Porta Venezia a Milano

Milano 12 Febbraio – Un ostello a capsule a Milano: Arriverà a metà aprile 2018 e si chiamerà Ostelzzz. La location è via Giorgio Jan, nel quartiere di corso Buenos Aires. La struttura ospiterà circa cento posti letto in quattro piani di cabine con luci a led, schermo con social networks, ventilazione meccanica.

L’intuizione è di tre giovani che hanno avviato l’attività (Zzzleep and go) nel 2014 dopo avere constatato che molte persone dormono in aeroporto, nelle sale d’attesa, per poi prendere un volo al mattino presto. Le capsule sono state installate dapprima a Orio al Serio (nove) e a Malpensa (quattro). Costano poco e permettono un tranquillo riposo. Sono per una o due persone e hanno un sistema automatico di pulizia e sanificazione dell’aria.

I fondatori vogliono ora “atterare”, diciamo così, anche in altri aeroporti. Ma intanto lanceranno l’ostello a capsule in centro a Milano.

I box insonorizzati a Orio al Serio

(MilanoToday)