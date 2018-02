PimOff FISH di Dynamis / 12 febbraio 2018 ore 20.30

Produzione Dynamis- Teatro Vascello – Centro di Produzione Teatrale La Fabbrica – Con il sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù

In un famoso esempio di D.F. Wallace due giovani pesci incontrano nuotando un pesce più anziano. Questo li saluta apostrofando “Ehilà, com’è l’acqua oggi?”,

i giovani pesci strappano un sorriso e proseguono.

Dopo qualche metro uno si volta e fa all’altro “che diavolo è l’acqua?”

Milano 12 Febbraio – FISH è un esperimento partecipativo che coinvolge un gruppo di persone volontarie interrogandole sul mare di stereotipi che accompagna la nostra quotidianità cercando di far emergere, muovendosi al suo interno, l’acqua in cui siamo immersi.

I partecipanti coinvolti provengono da esperienze diverse, hanno età diverse, con aspirazioni diverse, senza specifiche qualità attoriali. FISH infatti accoglie i ragazzi della scuola AfolMet di Rozzano e i cittadini milanesi che hanno scelto di partecipare.

Molti di loro non hanno mai partecipato a una performance prima. Ma certo tutti sono andati a scuola, anche se non tutti hanno avuto insegnanti di cui innamorarsi. Tutti si saranno arrabbiati con i genitori, almeno una volta. Alcuni hanno scelto di seguire le regole, altri di contestarle. Tutti hanno spento 12 candeline. Alcuni hanno ascoltato “Sono un ragazzo fortunato” la prima volta che è passata in radio, altri direttamente da un file mp3.

Nei giorni precedenti a FISH,Dynamis terrà un laboratorio teatrale per 20 ragazzi della scuola AfolMet, che saranno coinvolti più da vicino rispetto agli altri partecipanti nella performance. Il lavorosarà dedicato alle peculiarità creative del singolo all’interno del processo collettivo. Si cercherà di scoprire con i partecipanti nuovi strumenti che rafforzino la creazione di percorsi individuali e collettivi coraggiosi e autonomi. La performance privilegia l’esposizione delle piccole sfumature umane, attribuendo valore alla specificità dell’esperienza.