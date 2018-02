Un giorno di multe vale 800mila euro: non male per fare cassa

Milano 11 Febbraio – Il dato fa una certa impressione: nel 2018 il Comune prevede di incassare 808 mila euro al giorno grazie alle multe da codice della strada. Il calcolo è presto fatto, spulciando le tabelle del bilancio preventivo 2018 sul fronte della Sicurezza e della Polizia locale. nel 2018 il Comune prevede di incassare 808 mila euro al giorno grazie alle multe da codice della strada, a leggi e a regolamenti comunali. Quindici milioni di euro in più rispetto al 2017 a causa dell’installazione dei sette nuovi autovelox sulle strade di accesso e di uscita da Milano avvenuta nello scorso novembre e dicembre.

IL DOCUMENTO Bilancio-Sicurezza, però, non riguarda solo le multe. In esso sono contenuti anche gli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale e della Polizia locale per il 2018. Obiettivi illustrati ieri pomeriggio in commissione dal vicecomandante dei «ghisa» Paolo Ghirardi, il quale annuncia che Palazzo Marino ha intenzione di assumere 120 agenti nel corso di quest’anno. Non saranno tutti uomini in più, perché le leggi obbligano il Comune a rispettare un turn over abbastanza rigido, ma saranno certamente forze fresche da inserire nel Corpo. Forze fresche anche da utilizzare per aumentare il numero delle zone della città presidiate dai vigili di quartiere. Per ora le zone sono 27, ma «il numero sarà incrementato, in accordo con i Municipi», si legge nel documento. Come già annunciato dal sindaco Giuseppe Sala, che dopo la candidatura alle Regionali di Carmela Rozza ha le deleghe alla Sicurezza, i vigili urbani concentreranno la propria azione per far diminuire gli incidenti provocati da alcol e droga e da guida con il telefonino. Saranno assunte anche nuove Guardie ecologiche volontarie per pattugliare i luoghi periferici.

SUL FRONTE delle spese, invece, due i principali investimenti messi a bilancio per la sicurezza in città. Il primo è l’acquisto di dieci nuove Unità mobili (460 mila euro) da affiancare a quelli già sperimentati in piazza Ferrara e piazza Selinunte per aumentare la visibilità della Polizia locale in periferia, Unità mobili destinate ai nove comandi decentrati e all’ufficio di coordinamento. Nel bilancio 2018, inoltre, c’è l’acquisto di 450 telecamere digitali di nuova generazione, da aggiungere alle 2.100 già attive in città. (Il Giorno)