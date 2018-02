Spara ad auto con ex e padre, denunciato

Milano 11 febbraio – Ha sparato all’auto dove viaggiavano la sua ex e il padre frantumando il lunotto posteriore: con questa accusa un autista di autobus di Bagnolo Cremasco è stato denunciato dai Carabinieri per atti persecutori, danneggiamento e detenzione di armi illegali.

Da alcuni mesi la loro storia era finita, ma l’uomo di 49 anni non si era rassegnato, tant’è che la 44enne si faceva accompagnare in auto dal padre. Venerdì sera, mentre erano in macchina, hanno sentito un forte colpo e hanno visto il lunotto a pezzi e subito sono andati a far denuncia ai carabinieri di Crema che si sono accorti che a distruggere il vetro era stato un colpo di armi da fuoco. Quando i militari di Bagnolo sono andati a casa dell’ex, che ha negato di aver sparato, hanno trovato due pistole a gas e una carabina ad aria compressa che sono state sequestrate. (Ansa)