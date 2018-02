Completamento della nuova illuminazione esterna del Duomo

Milano 10 Febbraio – Nei giorni scorsi, infatti, il Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica ha dato il via libera definitivo a un importante accordo per la valorizzazione dell’illuminazione esterna della Cattedrale, che permetterà di ammirare il monumento simbolo della città in tutta la sua bellezza anche nelle ore serali e notturne.

«Rappresentando tutti i milanesi, la Veneranda Fabbrica del Duomo scrive l’ultimo capitolo del suo ‘racconto di luce’ condiviso negli ultimi anni con la città e con i suoi milioni di visitatori. Dopo il rifacimento dell’illuminazione interna alla Cattedrale, della Madonnina, della facciata e delle vetrate la Fabbrica sarà impegnata nel rivestire di luce il perimetro esterno del Duomo. Un traguardo reso possibile anche grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, segno di una rinnovata sinergia che ci auguriamo possa riaccendere i riflettori sulle necessità del Monumento che, per vivere, richiede anche il concorso di quanti, soggetti pubblici e privati, vivono della sua luce» – sono le parole del Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano Fedele Confalonieri.

PIÚ LUCE PER IL DUOMO: 574 PROIETTORI A TECNOLOGIA LED PER IL PERIMETRO ESTERNO DELLA CATTEDRALE

Il nuovo impianto di illuminazione degli esterni del Duomo, che comprende l’intero perimetro della Cattedrale, le coperture e le guglie, prevede un aumento di 196 proiettori rispetto ai 378 installati attualmente da A2A (non ancora LED), elevando il numero complessivo a 574, di cui 368 allocati sulle Terrazze del Duomo e 206 distribuiti sui pali ed i palazzi circostanti (consulta il progetto). La Veneranda Fabbrica, sulla base del progetto esecutivo affidato all’Ing. Pietro Palladino dello Studio Ferrara Palladino e Associati (approvato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano) ha acquistato i nuovi corpi illuminanti relativi all’impianto: tutto è pronto per la partenza dei lavori. La scelta degli apparecchi, appositamente realizzati da ERCO, prosegue nel segno dell’efficienza e del rispetto dell’ambiente, privilegiando la tecnologia LED. L’intero progetto prevede una spesa per la Veneranda Fabbrica indicativamente di oltre € 1.000.000,00.