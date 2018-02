Vespri d’organo in Duomo, il 10 febbraio emozioni sonore tra ‘800 e ‘900 con Davide Paleari

Musiche di Dubois, Guilmant, Rachmaninov e Widor

Milano 9 Febbraio – Sabato 10 febbraio alle ore 16.30 torna in Duomo l’appuntamento con “Vespri d’organo”

In preparazione alla celebrazione eucaristica vigiliare delle ore 17.30 in Cattedrale, ogni secondo sabato del mese, è proposto un momento di meditazione in musica, dalle ore 16.30 e fino alle ore 17.15, con lettura di alcuni brevi brani dalla Scrittura che offriranno una “intonazione spirituale” all’ascolto.

Ecco i brani in programma per questo secondo evento musicale del 2018: Grand Chœur (da “Douze Pièces Nouvelles”) di Théodore Dubois, Rêve (dalla Sonata N°7) e Scherzo Symphonique Op. 55, N°2 di Félix Alexandre Guilmant, Preludio in do diesis minore (Trascrizione per organo di Fred G. Shinn) di Sergej Rachmaninov e Lento e Finale (Dalla Sinfonia No.7, Op.42) di Charles-Marie Widor. Il Grande Organo del Duomo sarà affidato alle mani di Davide Paleari, organista presso la Basilica S. Vittore di Varese e la Parrocchia S. Antonio di Padova alla Brunella di Varese. Dirige la Schola Cantorum della Parrocchia S. Alessandro di Albizzate. Dal 2014 è docente di organo e lettura della musica presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano.

L’ingresso per i fedeli avverrà liberamente dal Portone Estremo Nord (Piazza del Duomo, lato Galleria Vittorio Emanuele II).

Davide Paleari, nato nel 1987, ha intrapreso gli studi organistici con Emanuele Vianelli e si è diplomato nel 2011 in organo e composizione organistica presso il Conservatorio di Como. Nel 2014 ha ottenuto il “Master of Arts HES-SO en Interprétation musicale avec orientation en Concert” alla Haute Ecole de Musique di Ginevra nella classe di organo di Alessio Corti. Ha seguito corsi di interpretazione organistica tenuti da Emanuele Vianelli, Enrico Viccardi, Adriano Falcioni, Lionel Rogg e Klemens Schnorr. Svolge attività concertistica in qualità di organista solista e accompagnatore di strumentisti e di formazioni vocali tra cui: Coro Santa Maria del Monte di Varese, Coro VerdeMar di Milano, Coro da Camera del Civico Liceo Musicale di Varese, Coro dell’Accademia Musicale Camille Saint-Seans di Crosio della Valle (Varese), Gruppo Vocale Antiqua Laus, Cappella Musicale del Duomo di Milano, Coro da Camera Città di Varese. Nel Luglio 2013 è stato invitato a tenere alcuni concerti in Canada nella chiesa Saints-Martyrs-Canadiens a Québec e nella chiesa Saint-Stanislas a Trois-Rivières.

informazioni: Tel. 0272023375 – info@duomomilano.it