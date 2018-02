Sicurezza d’Argento è il sistema salvavita per gli anziani

Milano 9 Febbraio – Sicurezza d’Argento è il sistema salvavita proposto da WeMi Stelline. Si tratta di un servizio di assistenza a distanza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite l’installazione a domicilio di una centralina composta da sensori di rilevazione del movimento (senza telecamere, nel massimo rispetto della privacy) e da un software di monitoraggio che mappa gli ambienti ed i comportamenti nell’abitazione.

Una volta definite insieme alla famiglia le abitudini della persona anziana (quando mangia, quando si riposa, quando esce di casa, malattie croniche, eventuale insonnia, ecc.) attraverso il sistema installato vengono rilevate eventuali anomalie, che sono interpretate dall’operatore che elabora i dati del monitoraggio e vengono segnalate eventuali criticità alla famiglia. In questo modo vengono evidenziate in modo preventivo l’evolversi di situazioni potenzialmente pericolose e vengono allertati proattivamente i contatti di emergenza identificati insieme alla famiglia. Per esempio: l’anziano è uscito e non è rientrato per il pranzo, come era previsto, oppure si trova in bagno da un tempo più lungo rispetto alle sue abitudini, oppure di notte si alza più spesso del solito (elemento utile ad interpretare anche nuove patologie). Il servizio Sicurezza d’Argento è già attivo su anziani che vivono da soli in Piemonte e in Lombardia, si tratta soprattutto di donne, di circa 81 anni. Recentemente grazie all’installazione del sistema Sicurezza D’Argento una signora è stata salvata da un ictus grazie al tempestivo intervento di soccorso: il sistema ha rilevato un’anomalia nel comportamento della signora (76 anni) all’interno della sua abitazione, a Limbiate, vicino a Milano.

Info: stelline@wemi.milano.it e tel. 02.48101017.