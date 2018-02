Milano – Coppia di conviventi in arresto: quasi 20mila euro di prelievi e acquisti con carte di credito rubate

Milano 9 Febbraio – I Carabinieri della Stazione Milano – San Cristoforo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano nei confronti di un 35enne e della compagna 39enne, entrambi già noti alla Giustizia, poiché ritenuti responsabili di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

La misura giunge all’esito delle indagini condotte dai militari a seguito di numerosi casi di utilizzo fraudolento di carte di credito, avvenuti tra il 2016 e il 2017. Gli accertamenti, condotti con l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, hanno consentito di appurare come la coppia, entrata in possesso di almeno 10 carte di credito oggetto di furto, le avesse poi utilizzate per compiere 28 prelievi e 9 acquisti di cellulari e gioielli, rispettivamente presso sportelli bancomat e attività commerciali di Milano, per un valore totale di quasi 20mila euro. Le vittime, prevalentemente donne, avevano subito il furto della borsa presso il parcheggio di vari supermercati e di autolavaggi, tutti del capoluogo. A due uomini invece erano stati rubati i portafogli mentre scaricavano merce da un furgone.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato condotto a San Vittore, mentre la donna è stata posta ai domiciliari presso l’abitazione in zona Forze Armate.