Le Morbidose di Goldoni al Teatro Gerolamo

Milano 9 Febbraio – Venerdì 16 febbraio ore 20 – sabato 17 febbraio ore 16 – Teatro Gerolamo, piazza Beccaria 8 – Compagnia Teatrale La Bautta – Fulvio Saoner presenta – LE MORBINOSE – di Carlo Goldoni.

Le Morbinose di Carlo Goldoni, andata in scena per la prima volta durante il Carnevale di Venezia del 1758, è una delle più divertenti commedie del grande autore veneziano. Il titolo sta ad indicare, in lingua veneziana, persone dal carattere allegro e scherzoso. La vicenda narra delle burle inscenate dalla giovane e bella Marinetta, con la complicità della fida cameriera Tonina, ai danni di alcuni malcapitati, tra cui il Conte Ferdinando, un nobile milanese di cui aveva finto di innamorarsi.

La Compagnia teatrale “La Bauttta – Fulvio Saoner” di Venezia, diretta da Adriana Saoner, raccoglie i migliori attori della scena veneziana e si è esibita nei più importanti teatri italiani e internazionali, ottenendo premi e riconoscimenti.

Dal 13 al 17 febbraio, dalle 17 alle 20, sarà possibile visitare FRUSCIÌ DI TAFFETÀ mostra di costumi del 700 veneziano, a cura di Roberto Bianchin. Abiti sontuosi, provenienti dal celebre Atelier “La Bottega del Costume” di Venezia, diretto da Nicoletta Lucerna, confezionati con stoffe preziose e cura maniacale che sono stati protagonisti delle più esclusive feste di piazza e di palazzo al Carnevale di Venezia. Hanno preso parte a film e trasmissioni tv e sono saliti su palcoscenici come La Fenice, Palais Royal di Parigi, Deutsches Theater di Monaco di Baviera. La mostra è a ingresso libero.

BIGLIETTI: da 6 a 30 euro

PRENOTAZIONI

Tel. 02.36590120 – 02.45388221 (negli orari e giorni di apertura)

Vendita online www.vivaticket.it

Mail: biglietteria@teatrogerolamo.it

info@teatrogerolamo.it – www.teatrogerolamo.it