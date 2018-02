Foibe, Maullu (FI) “Ho presentato risoluzione al Parlamento UE: Giorno del Ricordo sia Europeo oltre che Italiano” Posta in arrivo x

Milano 9 Febbraio – Il dramma degli infoibati d’Istria deve essere ricordato da tutta l’Europa, non soltanto dall’Italia. È per questo che ho lanciato la proposta di istituire il “Giorno del Ricordo” a livello comunitario, per dare modo a ogni cittadino europeo di ricordare il dramma degli italiani massacrati dai comunisti di Tito.

A tal proposito, ho già presentato una proposta di risoluzione al Parlamento europeo, e sono certo che verrà valutata con grande attenzione. La proposta è perfettamente in linea con i valori fondanti dell’Europa, con la carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e sono convinto che un’iniziativa di questo genere possa condurre a una sensibilizzazione collettiva su una tragedia di cui si parla poco, su un dramma che ha riguardato circa 10mila italiani innocenti”. Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Cultura al Parlamento europeo.

.