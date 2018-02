Nestlè: 761 nuove assunzioni

Milano 8 Febbraio – Il gruppo Nestlè è stato fondato nel 1866 in Svizzera da Henri Nestlè, un farmacista che inventò la Farina Lattea, un alimento specifico che salvò la vita a tutti quei bambini che non potevano essere allattati al seno. Oggi Nestlè, che ha ancora la sede centrale in Svizzera, è diventata un’azienda leader in tutto il mondo nel settore alimentare grazie alla sua presenza in oltre 100 paesi, dove dà lavoro ad oltre 300.000 persone ed ha al suo attivo oltre 2.000 prodotti tra i quali i famosi cioccolatini Baci Perugina ma anche Buitoni, Nescafè, Beltè, Antica Gelateria del Corso, Maggi, Fruttolo, Nesquik e tanti altri. Per questo nuovo anno Nestlè ha intenzione di assumere 761 nuove figure da inserire anche presso gli stabilimenti italiani di … continua a leggere