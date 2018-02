Gianluca Comazzi (FI) “Milano torni a essere luogo d’incontro per le avanguardie artistiche di tutta Europa”

Dalla natura in mostra al vernissage di Diana Maria Perez. prosegue l’impegno del consigliere per la promozione dell’arte in ogni sua forma

Milano 8 Febbraio – Non si ferma l’impegno di Gianluca Comazzi (capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale) in favore della promozione e sviluppo dell’arte, in ogni sua forma espressiva.

Dopo aver preso parte – venerdì 2 febbraio – all’inaugurazione de “La natura in mostra”, collettiva pittorica e fotografica dove grandi artisti da tutta Italia hanno esposto le loro opere negli spazi della Fabbrica del Vapore, lunedì 5 febbraio ha partecipato al vernissage organizzato nel laboratorio della giovane artista emergente Diana Maria Perez.

“Da amministratore cittadino – rivela Comazzi – ritengo fondamentale promuovere l’arte in ogni sua forma, affinché Milano torni a rivestire un ruolo da protagonista a livello internazionale, proponendosi come luogo d’incontro per scambi tra le diverse avanguardie e sperimentazioni culturali a livello europeo.

Il Comune deve impegnarsi a valorizzare la produzione artistica dei tanti ragazzi di talento che si formano nelle nostre accademie e, al contempo, stringere un legame solido e duraturo con i tanti artisti più o meno noti presenti sul nostro territorio. Solo in questo modo Milano potrà tornare a essere non solo la più dinamica e efficiente città italiana, ma una vera e propria capitale europea”.

Gianluca Comazzi è anche socio della storica associazione Milano Vapore, fondata nel 2000 e presieduta da Giampaolo Berni Ferretti, con Mariastella Gelmini nel ruolo di presidente onorario. Una realtà viva e innovativa mossa dall’obiettivo di mettere a disposizione della collettività un’area dismessa, affinché il lavoro intellettuale e il fermento artistico trovino al suo interno un luogo ideale, adatto ad ospitarli.