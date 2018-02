Riceviamo e pubblichiamo – Il Comitato Verità e Giustizia per Antonio Barbato: ” Finalmente la Rozza va via! “

Il bilancio del suo mandato? Tante chiacchiere e nemmeno un progetto sulla sicurezza e protezione civile portato a termine…

Milano 7 Febbraio – Il Comitato Verità e Giustizia per Antonio Barbato apprende con soddisfazione che uno dei peggiori assessori alla sicurezza del comune di Milano, Carmela Rozza, finalmente, da domani darà le sue dimissioni da un ruolo così importante e delicato. Certo, ci ha provato a dare solo le deleghe provvisoriamente, sperando che se non fosse stata eletta in Regione, il Sindaco le avrebbe “conservato il posto”. Fortunatamente per tutti noi deve rassegnare le dimissioni. Un bene anche per il Sindaco Sala visto tutti gli errori che gli ha fatto commettere nel mandato che ha concluso, il più grave di questi l’allontanamento dell’ex Comandante Barbato che ha portato alla paralisi delle attività della Polizia Locale affidata all’attuale Comandante Ciacci che, come abbiamo più volte sottolineato, sarà anche una brava persona, ma di polizia locale è a zero!

Se dovessimo fare un bilancio dell’operato nel comune di Milano potremmo dire che la Rozza, se non la molta propaganda per raggiungere la tanto agognata candidatura alle regionali, non ha prodotto nulla! Nessuno dei progetti annunciati su polizia locale e protezione civile sono andati a buon fine. La riorganizzazione della Polizia Locale è a zero, il vigile di quartiere una chimera, le assunzioni di agenti e ufficiali ridicole e non bastano nemmeno a sostituire gli agenti che nel frattempo sono andati in pensione, le stazioni mobili se ci saranno le avremo nel 2021… chiacchiere e guai, solo questo ha prodotto. Promesse fatte ai sindacati per tenerli buoni fino alla sua uscita di scena “aumenteremo mezzi, tecnologie, soldi, contratti, assumeremo vigili, ufficiali, dirigenti, riorganizzeremo il Corpo e garantiremo tutele maggiori per gli operatori, ci occuperemo di garantire loro assistenza e previdenza…”. Tutte balle! Nulla di ciò è stato fatto! Per non parlare delle relazioni con altri, sempre difficili e fuori da ogni logica istituzionale. Basti pensare al clima negativo creatosi in questo ultimo anno tra Questore, Prefetto e Comune per le modalità con le quali si è sempre rapportata, basti vedere Milano che somiglia a un’autostrada con tutti i new jersey con i quali l’ha inondata cavalcando la paura terrorismo. Ora Sala che invoca per sé garantismo sulla vicenda che lo vede coinvolto su vari fronti giudiziari, ripristini lo stato dei luoghi, cambi assessore e ne metta uno in grado di fare il suo mestiere senza pensare alla visibilità personale, ma soprattutto faccia giustizia e ridia l’incarico a chi è stato tolto in modo indegno e ingiusto, al Comandante Antonio Barbato, l’unico in grado di risollevare le sorti della Polizia Locale di Milano e di riportarla ai suoi antichi splendori. Ciacci torni pure a fare il suo mestiere sarà un bene anche per lui che, in questi mesi, non ha certo dato prova di brillare di luce propria…