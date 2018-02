Preso stupratore seriale, violentava e rapinava le escort dopo averle drogate.

Milano 7 Febbraio – Prendeva appuntamento con le escort, offriva loro da bere un cocktail da lui composto e poi, quando le vedeva crollare, le violentava e portava via i soldi. È finita sabato scorso la carriere criminale di un pericoloso stupratore seriale, un insospettabile 51 enne italiano. Gli agenti del commissariato Centro di Milano lo hanno arrestato per violenza sessuale aggravata e rapina: tre le sue vittime accertate, ma le indagini condotte dagli agenti del commissariato Centro hanno portato a ritenere che i casi non denunciati siano molti di più, commessi a Milano e in altre città italiane.

La denuncia della brasiliana

Il 51enne, che ha piccoli precedenti di polizia non specifici, è stato arrestato sabato scorso dalla Polizia di Stato in un albergo a Pisa. La tecnica era sempre la stessa. L’uomo prendeva appuntamento con le ragazze, che ricevevano in casa o in stanze affittate, e lì le stordiva con un cocktail di droghe, farmaci e alcol, per poi derubarle e violentarle. Le indagini hanno avuto inizio nel 2016 grazie alla denuncia di una delle vittime, una giovane brasiliana che a Milano era stata violentata e rapinata di 3mila euro. La donna ha raccontato che il cliente le aveva offerto insistentemente una bevanda da lui portata; nei giorni seguenti, parlando con altre colleghe escort, aveva scoperto di non essere stata l’unica vittima. Grazie alle telecamere installate nel suo palazzo è stato possibile recuperare l’immagine dell’uomo, individuato nei mesi successivi e considerato autore di una lunga serie di episodi. Ad oggi sono stati accertati tre casi a Milano e ne sono al vaglio una ventina in altre città di Italia. (Corriere)