Il Municipio 4 commemora con un monumento i martiri delle foibe

Milano 7 Febbraio – “Una stele per conservare la memoria del dramma dell’esodo delle popolazioni istriane, fiumane e dalmate e per non dimenticare mai le migliaia di persone uccise nelle Foibe. Verrà installato mercoledì 7 alle ore 20 in un’aiuola davanti l’ingresso della sede del Municipio 4 di Milano, in via Oglio 18. E’ il primo ‘monumento’ di Milano che ricorda le vittime di questa tragedia”. Ne dà notizia il Presidente del Municipio 4, Paolo Guido Bassi. “In città – ricorda l’esponente della Lega Nord – da diversi anni si discute sull’esigenza di avere un scultura commemorativa di quei fatti. Ancora l’anno scorso il Consiglio comunale aveva approvato un odg con il quale impegnava ‘il sindaco e la giunta a fare erigere un monumento in memoria delle vittime delle Foibe in un luogo adeguato dal punto di vista urbanistico e simbolico, come in piazza della Repubblica’, ma non è stato realizzato. In attesa che si proceda in quella direzione – afferma Bassi – noi abbiamo voluto fare finalmente qualcosa di concreto. Auspicando che presto la nostra città possa avere un memoriale delle vittime delle Foibe, abbiamo deciso di installare sul nostro territorio un piccolo ma significativo simbolo. La stele, in ‘pietra a spacco di cava’, vuole ricordare l’asprezza di quelle terre e di quegli eventi, mentre le piccole piantine fiorite che la contornano, possono essere viste idealmente come una metafora delle vittime innocenti fatte scomparire nelle cavità carsiche e delle migliaia di persone costrette ad abbandonare per sempre le loro terre. Speriamo susciti una riflessione alle tante persone che ogni giorno la vedranno percorrendo il piazzale davanti l’ingresso del nostro centro civico. Mi auguro – aggiunge Bassi – sia anche di stimolo per tutte le istituzioni a conservare e studiare la memoria di quei tragici eventi, che troppo a lungo sono stati (e in parte continuano ad essere) una pagina dimenticata della nostra storia nazionale”.

Al termine della cerimonia, in Aula consigliare, seguirà un convegno con la testimonianza dell’ing. Tito Lucilio Sidari, Vice-Presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Milano e gli interventi del prof. Francesco Paolo Menna e del prof. Alfonso Indelicato. La serata di approfondimento è organizzata dall’associazione Aespi ed è valida come corso di formazione per docenti, in quanto Aespi è accreditata quale soggetto formatore presso il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).