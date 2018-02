Tassista fermato con cocaina: patente ritirata.

Milano 6 febbraio – La polizia ha ritirato la patente a un tassista di 44 anni che è stato sorpreso con cinque grammi di cocaina durante il suo turno di servizio a Milano. L’uomo era già stato fermato con una dose della stessa sostanza nel 2014 ma in quella occasione non stava lavorando. Stavolta, invece, è stato bloccato dagli agenti dell’antidroga della Mobile che stavano tenendo d’occhio uno spacciatore marocchino di 39 anni. Hanno notato lo straniero sabato pomeriggio nel corso di un controllo antispaccio attorno alla stazione Centrale.

Lo hanno seguito in via Ugo Bassi, dove è entrato in un bar ed è uscito subito dopo aver fatto una telefonata per poi salire a bordo del taxi. I poliziotti hanno notato i movimenti in auto e hanno fermato entrambi. Il tassista aveva la dose ancora incartata.Durante la perquisizione a casa del pusher, che ha un regolare permesso di soggiorno, sono stati trovati altri 5 grammi di cocaina e circa 600 euro in contanti. Al conducente è stata ritirata la patente e sarà segnalato in prefettura come consumatore, il marocchino è stato arrestato.(Repubblica)