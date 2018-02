Monza – Arrestati dai carabinieri 2 rapinatori seriali: avevano messo a segno 4 colpi in 2 ore.

Milano 7 febbraio – I Carabinieri della Compagnia di Monza, coadiuvati da quelli della Tenenza di Cologno Monzese (MI) e della Stazione di Lissone (MB), hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto 2 monzesi di 25 e 42 anni, già noti alla Giustizia, ritenuti autori di 4 rapine a mano armata commesse il 31 gennaio scorso ai danni di due supermercati, una farmacia e un anziano.

I militari sono giunti all’identificazione dei rapinatori grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, incrociate con le risultanze investigative derivate da attività sui territori di competenza. E’ stato ricostruito come i malviventi, travisati con caschi integrali, hanno rapinato dapprima un supermercato di Lissone, portando via 400 euro e dandosi alla fuga a bordo di una moto rubata; successivamente una farmacia di Monza e un secondo supermercato di Cologno Monzese, fuggendo con lo stesso mezzo. Nel corso della fuga dopo dell’ultimo colpo, i due uomini, in sella alla moto, hanno tamponato un’utilitaria in via per Imbersago, rovinando al suolo e non esitando a rapinare dell’autovettura appena tamponata il proprietario 77enne e la nipote di 7 anni, rimasti illesi. In tale frangente è stata abbandonata una pistola, risultata un giocattolo privo del tappo rosso.

Nel corso delle perquisizioni contestuali all’arresto, nelle abitazioni dei due indagati sono state trovate le chiavi dell’utilitaria rapinata, nonché i caschi indossati per commettere i colpi. Al termine delle operazioni gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di Monza.