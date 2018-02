Gli esplode cellulare in mano, 12enne perde un occhio e un dito della mano

Milano 5 Febbraio – Un ragazzino di 12 anni, Meng Jisu, ha perso un dito ed è rimasto cieco da un occhio a seguito dell’esplosione del suo telefono cellulare quando lo stava caricando, un Hua Tang VT-V59, u modello prodotto solo in Cina. L’incidente è avvenuto ad Hechi, città-prefettura cinese che appartiene alla Regione Autonoma di Guangxi Zhuang. Il telefonino è esploso e gli ha strappato il dito indice del sua mano destra. Meng è stato poi ferito al volto dai pezzi di plastica schizzati dal dispositivo. I medici hanno confermato che il paziente ha perso la vista dell’occhio destro. Ora si trova ad un ospedale a Nanning per ulteriori trattamenti.

Le immagini ai raggi X mostrano il palmo della mano in cui spicca il dito mutilato dall’esplosione, così come l’occhio destro ancora gravemente danneggiato. La sorella maggiore di Meng ha detto a Pear Video di aver sentito un’esplosione rumorosa e di aver visto il fratello coperto di sangue. Meng è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico della durata di cinque ore. Il medico Lan Tianbing del People’s Hospital ha detto che non è stato possibile riattaccare l’indice “maciullato”, tuttavia ha stimato che il 98% della sua mano recupererà piena funzionalità in futuro.

Il padre del ragazzo ha detto che il cellulare Hua Tang aveva circa due anni e che è stato lui a passarlo al figlio dopo aver comprato uno smartphone più nuovo. La compagnia mobile cinese Hua Tang non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito all’incidente. (Fanpage News)