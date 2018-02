Cucine a 5 Stelle: design Italiano ed efficienza Svizzera

Provate ad immaginare un’azienda che unisca passato e futuro. L’antica sapienza dell’artigiano e la domotica. Il Feng Shui e i materiali più all’avanguardia. E, nel farlo, creino un prodotto che funga da ambasciatore del made in Italy nel cuore della Mittle Europa. Questo, in breve, è 5 Stelle. Nata nel cuore della Svizzera Italiana, oggi vanta uno showroom a Mezzovico di oltre 2000 mq, in cui si tengono anche eventi, mostre e momenti di socialità. Oltre ad un’altra struttura a Lugano. E da qui hanno dato l’assalto al cielo. Con risultati imprevedibili. Di norma, infatti, queste attività sono condannate dalla loro ricerca di qualità e perfezione, a rimanere confinate nei canali di vendita tradizionali. Il che fa di loro delle reliquie di un passato di grandezza che, a volte, mal si adattano ai giorni di oggi. Ma 5 Stelle è differente.

Intanto, oltre al successo del commercio tradizionale, hanno deciso di puntare su canali alternativi. Il 2018, per esempio, li vede proiettati a divenire uno tra i primi ecommerce d’arredamenti Svizzeri. È stata una scommessa importante: dopo aver conquistato il mondo dei social, con migliaia di mi piace e di followers, l’obiettivo era trasformare il virtuale in reale. Vendendo oggetti di design e di altissima qualità sul web. Puntando, quindi, ad allargarsi oltre i confini tradizionali, e mostrando al mondo che la bellezza non teme il prezzo, se comunicata e veicolata correttamente. D’altronde non è la prima votla che 5 Stelle valica confini ritenuti invalicabili. Pensate ad una cucina come quelle descritte sopra. Il top di gamma. Un gioiello. Immaginereste mai di poterla vendere a Kampala, capitale dell’Uganda? Nessuno normalmente ce la farebbe. Ma loro non sono chiunque. Loro sono tenaci sognatori. Ed oggi, nel cuore dell’Africa, ci sono delle cucine Italiane. A dimostrazione che i limiti del Cielo sono una convenzione.

Il futuro, quindi, si espande su tre direttrici: quella tradizionale che punta al cuore dell’Europa, quella comunicativa che diffonde il brand sui social e quella innovativa che punta sull’arredamento per aprirsi una strada nel mondo dell’ecommerce. Speriamo, a breve, di vederli fisicamente anche qui a Milano. Sarebbe un peccato non poter vantare anche queste stelle nell’empireo Meneghino.