Borsa Internazionale del Turismo 11-13 febbraio

BIT 2018 dall’11 al 13 febbraio a FieraMilanoCity e MiCo

Milano 5 Febbraio – Italia da scoprire, meraviglie d’Europa, mete esotiche, ma anche aree speciali dedicate a enogastronomia, viaggi di nozze, turismo, business travel o tecnologia, oltre a un ricco palinsesto di eventi e convegni e un’area-evento riservata alle opportunità di lavoro. Tutto il meglio del turismo è in mostra a Bit 2018, da domenica 11 a martedì 13 febbraio a fieramilanocity e MiCo.

La Fiera sarà aperta a tutti nella giornata di domenica 11 febbraio, mentre le successive giornate del 12 e del 13 febbraio saranno riservate ai professionisti del settore.

Le aree tematiche per il 2018

A Bit of Taste: l’area dedicata al turismo enogastronomico

I Love Wedding: l’area per gli operatori turistici Honeymooners

Bit4Job: l’area dedicata al recruiting per il settore turistico

BeTech: l’area dedicata al digitale e alla tecnologia, con i servizi di business & networking.

