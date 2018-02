Stefano Maullu: “Rozza lascia un’eredità pesantissima”

Milano 4 Febbraio – L’assessore Rozza, impegnata in una campagna elettorale scoppiettante, con sgomberi dell’ultim’ora e annunci roboanti, lascerà senz’altro un’eredità pesantissima al suo successore, perché durante il suo mandato la città di Milano non ha compiuto nessun significativo passo in avanti in materia di sicurezza, ma è sprofondata in una spirale senza fine di violenza e di aggressioni, di furti e di rapine all’ordine del giorno.

Uno dei nodi principali è il boschetto di Rogoredo, una delle piazze di spaccio più importanti del Nord Italia, rimasto pressoché inalterato nonostante gli annunci della giunta (e di Sala) sulla necessità di rigenerare le periferie cittadine. Il boschetto rappresenta il simbolo del fallimento delle ultime due giunte: nonostante gli annunci e le promesse elettorali, la situazione è rimasta la stessa. Durante il suo mandato, la Rozza non è riuscita nemmeno a garantire un minimo di sicurezza ai passeggeri e al personale viaggiante sui mezzi di trasporto milanesi, costantemente oggetto di raid vandalici e di aggressioni al personale.

Dalla Rozza avremmo desiderato anche più incisività nel contrastare le occupazioni abusive, lo spaccio nelle stazioni, l’odiosa violenza dei centri sociali e degli antagonisti. Questi problemi, per Milano, rappresentano dei cancri grondanti sangue, delle autentiche piaghe sociali destinate a durare nel tempo. Da questo punto di vista, la Rozza ha contribuito soltanto in minima parte alla neutralizzazione del problema. Il suo successore, com’è prevedibile, avrà un compito ingrato, perché fino ad ora non è stato fatto nulla.

Stefano Maullu