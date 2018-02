Politiche 2018 – Fabrizio De Pasquale candidato alla Camera

Cari Amici, sono candidato alla Camera dei Deputati per Forza Italia.

Farò campagna elettorale con l’impegno e la passione con cui da 20 anni faccio il Vostro rappresentante in Comune e servo la mia città.

Sono inserito nel listino proporzionale per cui per sostenermi è sufficiente barrare il simbolo Forza Italia sulla scheda rosa per la Camera dei Deputati senza dover scrivere altro.

La nuova legge elettorale divide la circoscrizione Lombardia 1 (Province di Milano e Monza) in 4 collegi plurinominali e io sono candidato in quello di Abbiategrasso ( 1/04 ), che comprende tutti i Comuni a Ovest e Sud di Milano da Legnano a Rozzano.

Nelle prossime settimane ci confronteremo sul programna e sulle idee che vorrei portare in Parlamento.

Per il momento abbraccio tutti coloro che hanno fatto politica giorno per giorno insieme a me consentendomi di conquistare questa candidatura.

E ringrazio Mariastella Gelmini e il Presidente Berlusconi per avermi concesso l’onore di rappresentare Forza Italia alle Elezioni Politiche 2018.

.

Fabrizio De Pasquale