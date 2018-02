Mostra Dürer 2018 Milano: programmazione, date, orari e prezzi biglietti

Milano 4 Febbraio – A fine mese, inizierà la mostra Dürer 2018. La rassegna espositiva si terrà a Palazzo Reale, Milano, sede delle più importanti #mostre annuali nel capoluogo meneghino. Andrà in scena il genio del pittore nativo di Norimberga, conosciuto tra gli accademici dell’arte come il maestro del Rinascimento tedesco. Il curatore della mostra è Bernard Aikema, professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna all’Università di Verona. Insieme a lui, collaborerà attivamente all’esposizione dei dipinti di AlbrechtDurer il dottor Andrew John Martin, autore del libro Le Botteghe di Tiziano. L’obiettivo della mostra d’arte è di mettere in rilievo i rapporti tra le opere del Durer con quelle di altri grandi artisti quali Giorgione, Cranach e Lorenzo Lotto.

Programma mostra Dürer 2018 Milano

La data di inizio della mostra Dürer 2018 a Milano è fissata per il giorno 21 febbraio. Terminerà il prossimo 24 giugno. Il titolo della rassegna artistica completo è AlbrechtDurer e il Rinascimento fra la Germania e l’Italia. Il professor Aikema, insieme al dottor John Martin, si è occupato della realizzazione dell’esposizione, patrocinata dal Comune di Milano e Cultura, Palazzo Reale. Dürer rappresentò per il Rinascimento tedesco la “mano” più illuminata, grazie alla quale riuscì a proporre il suo Paese sotto una nuova luce. Nacque a Norimberga il 21 maggio 1471 e morì all’età di 57 anni, nella sua città natale. A livello artistico, visse tre periodi differenti: NorthernRenaissance, Rinascimento e Rinascimento tedesco. Oggi, viene considerato il massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale.

Nell’arco della sua vita, soggiornò in Italia due volte. In occasione del secondo viaggio, a Venezia, Dürer dipinse l’opera La Festa del Rosario.

Orari e prezzi mostra Dürer 2018 Milano

Gli orari di visita della mostra Dürer 2018 a Milano sono i seguenti: lunedì dalle 14.30 alle 19.30; martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9.30 alle 19.30; sabato dalle 9.30 alle 22.30. Complessivamente, la durata della visita è di circa 90 minuti. Il punto di ritrovo è il cortile interno di Palazzo Reale, circa 15 minuti prima rispetto all’inizio della visita.

Invece, per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, la situazione è la seguente: biglietto intero 12,00 €, biglietto ridotto 10,00 €. Interessante anche l'offerta presentata dal sito milanoguida.com, autorevole portale che offre dettagliate visite guidate durante le mostre di Milano: la visita guidata della mostra Dürer può essere acquistata dietro un corrispettivo di 8 euro, ai quali vanno aggiunti i 13 euro per un biglietto intero (12 euro + 1 euro per la prenotazione). Con un costo complessivo di 21,00 € si ha diritto a visita guidata e saltafila.