Approvata la concessione in uso: l’ex scuola Manara diventerà spazio per socialità

Milano 4 Febbraio – SONO STATE approvate dalla Giunta le linee d’indirizzo per la concessione in uso a titolo oneroso dell’ex scuola primaria Luciano Manara di via Fratelli Zoia 10, chiusa dal 2012. Si tratta di un edificio anni 30 di due piani, per un totale di 2.885 metri quadri più il giardino, da destinare a spazi di socialità per gli abitanti del Municipio 7. All’interno della superficie complessiva sono compresi anche i 210 metri quadrati della palestra. Dunque, quello che fino alla primavera del 2017 era un centro di accoglienza temporanea per migranti richiedenti asilo, diventerà uno spazio polivalente per attività culturali e sociali, con particolare attenzione alla dimensione formativa.

Attualmente, alcuni locali del piano terra, ospitano temporaneamente un Centro Diurno Disabili (CDD) gestito in economia dalla Direzione Politiche Sociali che sarà trasferito in una nuova sede molto accogliente in via Cilea. L’avviso di selezione verra pubblicato entro due mesi e l’amministrazione auspica di procedere all’assegnazione entro l’estate. La base d’asta peri 1.993 metri quadrati attualmente liberi è di 49.825 euro, a cui andrà ad aggiungersi il canone concessorio minimo di 22.300 euro per gli spazi del Cdd, non appena saranno liberati. (Il Giorno)