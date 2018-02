Telecom: 2000 assunzioni di giovani

Milano 3 Febbraio – Durante un incontro tenutosi a Roma tra Telecom e i sindacati è stato siglato un accordo, che sarà reso ufficiale entro marzo, per il prossimo triennio (2018-2020). L’accordo prevede l’uscita in prepensionamento di 4000/5000 dipendenti in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2018 (secondo l’art. 4 della legge Fornero) e altri 2.500 saranno gli esodi incentivati entro il 2020. In cambio Telecom rimpiazzerà queste uscite con l’assunzione di 2000 nuove persone a fronte di una riduzione dell’orario di lavoro di circa 20 minuti al giorno che coinvolgerebbe tutti i dipendenti del gruppo. Tim è sempre alla ricerca di giovani … continua