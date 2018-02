Roccambolesca fuga su un’auto rubata da Paderno a via Padova. 15enne identificato e denunciato

Milano 3 Febbraio – E’ un 15enne il conducente della Volkswagen Golf (risultata rubata) protagonista di uno spettacolare inseguimento con le forze dell’ordine il 23 gennaio. Il giovanissimo, di origini cilene, è stato identificato dopo una serie di indagini e bloccato nella notte tra l’1 e il 2 febbraio con altri due ragazzi: un altro 15enne cileno ed un 20enne cubano. Quest’ultimo è stato arrestato mentre gli altri due sono stati denunciati. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Desio.

Tutto era iniziato quando una pattuglia di carabinieri, a Paderno, si era imbattuta nella vettura: i militari avevano deciso di tenerla d’occhio, sospettando qualcosa di strano. Ad un certo punto, però, i quattro occupanti della Golf si erano resi conto di essere seguiti e così il guidatore (che ora si è scoperto essere stato, appunto, un 15enne, logicamente senza patente) aveva premuto l’acceleratore per sfuggire ai militari.

La fuga si era rivelata parecchio spericolata: oltre all’alta velocità anche diversi tratti in contromano e varie automobili in sosta urtate. E polizia e carabinieri, con una decina di vetture, a cercare di convogliare i fuggitivi nel dedalo di vie attorno a via Padova, in zona parco Trotter: nel frattempo infatti i quattro sudamericani erano arrivati a Milano città.

caCon una ruota bucata, i fuggitivi avevano dovuto abbandonare la Golf e tentare di scappare a piedi: le forze dell’ordine ne avevano bloccato uno solo, in seguito hanno avviato le indagini per individuare tutti gli altri. A bordo dell’auto 3 mila euro in contanti e vari gioielli d’oro, ma anche arnesi per lo scasso come flessibili, martelli e cacciaviti. (Milanotoday)