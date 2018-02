Intorno a Freud: “Passioni segrete” – Anteo, 12 film sulla psicanalisi / da lunedì 5 febbraio

Milano 3 Febbraio – Con il titolo “Passioni segrete”, da lunedì 5 febbraio, inizia una rassegna cinematografica di 12 film che, dagli anni ’50 a oggi, intersecano il territorio della psicanalisi, raccontandola in modo diretto o evocandola attraverso i temi affini delle nevrosi, dell’identità, dell’’incomunicabilità, dei sogni, della morte.Ogni lunedì, fino al 12 marzo, sono in programma due proiezioni, a partire dalle 19.30: un racconto per immagini – firmato da registi come Huston, Cronenberg, Fellini, Woody Allen, Antonioni, Lars von Trier, Hitchcock, i fratelli Coen, Pasolini, Buñuel, Aldrich, Almodóvar – che accompagnerà, per i quasi due mesi di recite, lo spettacolo prodotto dal Piccolo Teatro di Milano e diretto da Federico Tiezzi,Il primo appuntamento è condi John Huston (1962) con Montgomery Clift e con(2011), una sfida all’OK Corral, a Zurigo, tra Freud e Jung, Fassbender e Mortensen, in mezzo la tormentata Spielrein. Un triangolo diretto da David Cronenberg.Info www.piccoloteatro.org