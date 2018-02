Fabbrica Del Vapore Arriva a Milano “HARRY POTTER THE EXHIBITION”

Milano 3 Febbraio – Biglietti disponibili a partire da sabato 10 febbraio su www.ticketone.it; fino al 9 febbraio prevendita su www.r101.it

Fantastiche notizie per i fan in Italia di Harry Potter, che questa estate (12 maggio-9 settembre) avranno l’opportunità di vedere da vicino migliaia di oggetti di scena, costumi e creature magiche dei film quando la mostra “Harry Potter™: The Exhibition” giungerà alla Fabbrica del Vapore. A partire dalla sua premiere mondiale a Chicago, la mostra ha ricevuto più di quattro milioni di visitatori con soste a Boston, Toronto, Seattle, New York, Sydney, Singapore, Tokyo, Parigi, Shanghai, Bruxelles e Madrid. James e Oliver Phelps, che hanno interpretato Fred e George Weasley nei film di Harry Potter, hanno annunciato Milano come la diciottesima tappa della mostra dove i visitatori avranno la possibilità di ammirare il materiale ispirato ai set dei film di Harry Potter e vedere la magnifica abilità artigianale dietro i costumi autentici, gli oggetti di scena e le creature fantastiche dei film.

Dal momento in cui i visitatori faranno il primo passo nella mostra “Harry Potter™: The Exhibition” si ritroveranno immediatamente catapultati nel mondo di Harry Potter. I visitatori saranno accolti da un padrone di casa che suddividerà alcuni fortunati fan a seconda della loro casa di Hogwarts™ preferita, per condurli all’interno della mostra dove inizierà il viaggio verso le scene predilette dei film di Harry Potter. La mostra presenta ambientazioni tratte dalle più famose location dei film – inclusi la sala comune e il dormitorio di Grifondoro; aule come quelle di Pozioni ed Erbologia; e la Foresta Proibita – che traboccano di oggetti di scena autentici, costumi e creature usati durante le riprese della serie. In aggiunta ai meravigliosi ambienti e messe in scena, saranno presenti molti elementi interattivi. I visitatori potranno entrare nell’area del Quidditch™ e lanciare una Pluffa, sradicare la propria mandragola nella rappresentazione dell’aula di Erbologia, visitare una ricostruzione della capanna di Hagrid e sedersi sulla sua poltrona gigante.

informazioni: www.harrypotterexhibition.it