Che figura: il ricorso sull’Ema inizia con un refuso

Milano 3 Febbraio – La battaglia contro Bruxelles inizia con un refuso L’Avvocatura generale dello Stato fa ricorso contro l’assegnazione ad Amsterdam della sede dell’Agenzia europea del farmaco, ma alla seconda riga c’è un errore. «Corte di giustizia ELL’Unione Europea», c’è scritto nel documento inoltrato ai giudici europei di Lussemburgo (nella foto a fianco). Dopo la figuraccia del precedente dossier scritto con Word 95, adesso tocca al refuso in prima pagina. Non certo il modo migliore per perorare la causa italiana, come ricostruisce la rivista Rolling Stones, che suggerisce alla Regione Lombardia l’assunzione di un correttore di bozze. Nel documento che poi ha portato alla scelta, per sorteggio, di Amsterdam, c’erano tabelle e una mappa della città divise a metà tra una pagina e l’altra e 4/5 pagine lasciate vuote a casaccio.

(Libero)