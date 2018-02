LIVE WINE 2018 Il Salone Internazionale del Vino Artigianale alla sua quarta edizione

Milano 2 Febbraio – Sabato 3, Domenica 4 e Lunedì 5 Marzo torna l’evento più importante dell’anno dedicato alle produzioni vitivinicole artigianali di qualità. Giunto ormai alla sua quarta edizione, il Salone ospita circa 150 cantine provenienti da tutta Italia e dall’estero, che presentano i loro vini a un pubblico di privati e operatori negli storici spazi del Palazzo del Ghiaccio di Milano.

Le cantine selezionate sono aziende di piccole e medie dimensioni che praticano agricoltura biologica o biodinamica e vinificano senza utilizzare additivi enologici per ottenere un vino che esprima al massimo il territorio, l’annata e la bravura del produttore. Una filosofia non interventista sempre più richiesta a livello internazionale.

LIVE WINE quest’anno focalizza l’attenzione su Austria e Spagna, due Paesi che stanno emergendo con prepotenza sulla scena vitivinicola mondiale e ai quali domenica 4 marzo vengono dedicate due degustazioni guidate uniche nel loro genere. Come di consueto non mancheranno le imperdibili degustazioni a tema del noto editore e divulgatore Samuel Cogliati che si svolgeranno nella giornata di sabato 3 marzo.

A completare le tematiche di approfondimento lunedì 5 marzo alle ore 14:00 si terrà la conferenza “Vini Stellati” dedicata alla crescente presenza di vini artigianali e naturali nelle carte dei ristoranti stellati di tutto il mondo. Saranno presenti come relatori Vincenzo Donatiello, sommelier del ristorante tre stelle “Piazza Duomo” ad Alba, Thomas Piras, proprietario e sommelier del neo stellato “Contraste” di Milano e Luca Gargano, presidente di Velier, ideatore e distributore del marchio di vini “Triple A”. Conduce l’incontro Stefano Caffarri, direttore responsabile dei servizi speciali del Cucchiaio d’Argento.

Da non perdere le serate LIVE WINE NIGHT. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 marzo nelle enoteche, ristoranti e altri luoghi selezionati della città si può approfondire la conoscenza dei vini e dei territori in compagnia dei vignaioli presenti.

La lista delle cantine presenti e il programma delle serate LIVE WINE NIGHT sono consultabili da febbraio sul sito www.livewine.it. Tutte le degustazioni guidate sono a numero chiuso e prenotabili online circa un mese prima dell’evento.

Durante la manifestazione i visitatori hanno la possibilità di acquistare le bottiglie direttamente dai produttori.

L’evento è realizzato con il contributo dell’Associazione Italiana Sommelier Lombardia e della storica manifestazione “Vini di Vignaioli” di Fornovo di Taro (PR).

LIVE WINE 2018

Palazzo del Ghiaccio – Via G.B. Piranesi, 14 – Milano

Sabato 3 marzo, dalle 14.00 alle 20.00

Domenica 4 marzo, dalle 12.00 alle 20.00

Lunedì 5 marzo, dalle 10.00 alle 18.00

Biglietti in PREVENDITA ONLINE con riduzione speciale (valida fino a domenica 11 febbraio)

Intero € 16,50

Soci AIS € 13,50 (presentando la tessera associativa all’ingresso della fiera)

Operatori € 11,00

Biglietti acquistati ONLINE oppure IN FIERA

Intero € 20,00

Soci AIS € 16,00 (presentando la tessera associativa all’ingresso della fiera)

Operatori € 15,00

Info: www.livewine.it/ e info@livewine.it

Facebook: www.facebook.com/livewine

Twitter: twitter.com/LiveWineMilano

Instagram: livewinemilano

#livewinemilano