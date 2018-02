Il groove dei Jazz4Soul domenica 11 febbraio al Bonaventura Music Club di Milano

.

Milano 2 Febbraio – – Sarà un concerto a tutto groove quello in programma domenica 11 febbraio al Bonaventura Music Club (inizio live ore 21; ingresso 15 euro, consumazione inclusa): sul palco del locale di via Zumbini 6 si esibiranno, infatti, i Jazz4Soul, formazione elettro-acustica che, fin dal nome, esplicita la sua passione per la Black Music. Fondato nel 2015 dal pianista Camillo Carmignani, il quartetto è composto dal tenorista Carlo Atti, autentico fuoriclasse del sassofono, dal potente e poliedrico contrabbassista Marc Abrams (che nel corso della sua carriera ha lavorato con artisti del calibro di Kenny Clarke, Toots Thielemans e Joe Lovano) e dal batterista Valerio Abeni (già con Sal Nistico, Mal Waldron e Kenny Drew). Il repertorio dei Jazz4Soul attinge dalle sonorità jazz, soul e funk degli anni ‘70 e ’80 e alle musiche di Eddie Harris, Blue Mitchell, Sonny Rollins e Horace Silver, solo per citare qualche nome.

Come ormai sanno bene gli appassionati, al Bonaventura Music Club il jazz è un appuntamento fisso ogni martedì e ogni giovedì sera, quando – si tratta di una novità di questa stagione – viene dato spazio alle jam session, precedute dal live di una jazz band resident.

Jazz, ma non solo. La musica è, infatti, protagonista al Bonaventura anche il venerdì e il sabato sera: il terzo venerdì di ogni mese si colora di suoni rock grazie alla rassegna “BeeRock”, con i migliori tributi alle band che hanno fatto la storia del Rock, mentre ogni sabato sera la fanno da padrone il soul, il funk, il blues, lo swing e il pop con alcune delle più interessanti band cittadine e con alcuni grandi artisti del panorama nazionale.

L’ingresso ai concerti e agli spettacoli è sempre libero (il martedì la prima consumazione costa 10 euro). Per assicurarsi un tavolo è richiesta la prenotazione per la cena (tel. 02.36556618). La cucina del Bonaventura Music Club offre una serie di piatti tradizionali a rotazione, in base alla stagionalità dei prodotti, e un vasto ventaglio di sfiziosità in stile risto-pub (come gli Special Burgers), che possono essere abbinate alle tante birre artigianali in menù o ad una selezione di vini rossi e bianchi. Infine, è importante ricordare che il Bonaventura è una cooperativa sociale no profit finalizzata all’inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie svantaggiate, aiutandole a costruirsi un nuovo futuro. Il calendario aggiornato dei live è disponibile on line ( www.bonaventura.mi.it ) e sulla pagina Facebook ( www.Facebook.com/bonaventura. mi ) del locale.

Bonaventura Music Club, via B. Zumbini 6, 20143 Milano.

