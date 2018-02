Finalmente sgomberato l’ex “Casaro” di p.le Gabrio Rosa. Spot elettorale?

Milano 2 Febbraio – La campagna elettorale produce i soliti effetti! Oggi (ieri ndr) in ple G. Rosa sgombero dell’ ex “Casaro” abusivamente occupato da troppo tempo! Forze dell’Ordine, assessore alla sicurezza nella vicina piazza Ferrara hanno sigillato, non sgomberato, i locali (nessun occupante presente all’interno)! Per fortuna… altrimenti ci sarebbero potuti essere disordini sociali! Quello che questa Giunta ha sinora evitato. Oggi tutto liscio!!

Fontana candidato governatore alle regionali, l’altro giorno durante un sopralluogo alla sala ex Bingo abusivamente occupata da anni, ha trovato “schierate” le forze occupanti! Casualità??? Sta di fatto che Fontana ha giustamente scelto di non provocare sicuri disordini certamente voluti dagli occupanti del centro cosiddetto “sociale” Lambretta! La differenza tra chi corre in campagna elettorale già essendo un’istituzione ( assessore Rozza) e chi invece corre per diventarlo…

Una cosa è certa: lo stesso metodo era stato usato dalla precedente Giunta con la finta chiusura preelettorale dei mercatini di vle Puglie…Immediatamente riaperti dopo essere stati rieletti!!

Rosa Pozzani

Vicepresidente Consiglio di Municipio 4