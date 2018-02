Viale Monza: anziano di 79 anni muore travolto da camion.

Milano 1 febbraio – Ancora un tragico incidente in viale Monza. Un uomo di 79 anni è morto ieri mattina, dopo essere stato travolto da un camion mentre attraversava la strada in viale Monza a Milano, all’altezza di via Varanini.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe attraversato sulle strisce pedonali ma, passando con il rosso, è stato colpito dal camion. Sul posto è arrivato il personale del 118 con ambulanza e automedica, le condizioni dell’anziano sono apparse subito molto gravi: è stato trasportato in arresto cardiaco all’istituto clinico Città Studi dove è arrivato già morto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale per effettuare i rilievi e gestire il traffico, deviato verso via Luigi Varanini. Chiuso il tratto di viale Monza interessato dall’incidente, all’altezza del civico 63. (Il Giorno)